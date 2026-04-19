Allarme Baltico | il piano russo per testare la NATO con un blitz

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un possibile piano russo per condurre un blitz nel Mar Baltico, con l’intento di occupare un’isola della regione. Fonti militari riferiscono che l’operazione sarebbe pianificata per mettere alla prova la risposta della NATO e verificare la capacità di reazione delle forze alleate. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità militari e governative di diversi paesi coinvolti.

Il rischio di un’operazione russa mirata a occupare un’isola nel Mar Baltico è concreto e potrebbe verificarsi in qualsiasi momento, con l’obiettivo strategico di mettere alla prova la compattezza della NATO. Lo ha lanciato il generale Claesson, vertice dello stato maggiore della difesa svedese, spiegando come Stoccolma stia già pianificando le contromisure per far fronte a una simile provocazione che colpirebbe le fondamenta dell’alleanza atlantica. La strategia del Cremlino tra segnali politici e controllo delle rotte. Non serve un attacco su vasta scala per scuotere gli equilibri europei: secondo le analisi del generale Claesson, basterebbe che Mosca si posizionasse su uno dei tantissimi isolotti della regione per lanciare un messaggio devastante e testare la reazione dei partner occidentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme Baltico: il piano russo per testare la NATO con un blitz Notizie correlate Leggi anche: Italia: l’Europa prepara simulazioni di attacco russo per testare difese nazionali "Pronti a sequestrare la flotta ombra": 14 Paesi europei pronti a bloccare il greggio russo nel BalticoControlli, fermi e possibili sequestri delle petroliere irregolari potrebbero colpire uno dei principali canali di finanziamento del Cremlino Dopo...