6 feb 2026

Questa mattina a Mosca un attentato ha ferito gravemente Vladimir Alekseyev, il numero due dell’intelligence militare russa. Il generale, nato in Ucraina, è stato colpito da diversi proiettili mentre si trovava in un palazzo nel nordovest della città, vicino all’autostrada Volokolamsk. La polizia ha subito avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi ci sia dietro l’attacco.

Questa mattina un attentato ha sconvolto la capitale russa. Vladimir Alekseyev, tenente generale e numero due dell’intelligence militare del Cremlino, è stato colpito da diversi proiettili mentre si trovava in un palazzo residenziale nel nordovest di Mosca, vicino all’autostrada Volokolamsk. L’aggressore, dopo aver sparato, è fuggito senza lasciare tracce. Il generale è stato immediatamente ricoverato in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. La storia di Alekseyev è tanto affascinante quanto controversa. Nato il 24 aprile 1961 in un piccolo villaggio ucraino chiamato Holodky, nella regione di Vinnytsia, il futuro generale crebbe in una famiglia modesta: padre invalido e madre infermiera. 🔗 Leggi su Cultweb.it

