Lamine Yamal colpisce la traversa e sbaglia il primo rigore con il Barcellona
Lamine Yamal ha colpito la traversa durante la partita del Barcellona, poi ha sbagliato il suo primo rigore. La sua esitazione ha lasciato i tifosi delusi e ha dato un vantaggio agli avversari.
Lamine Yamal e il Rigore Mancato. Il giovanissimo talento del Barcellona, Lamine Yamal, ha avuto l'opportunità di segnare un gol cruciale, ma ha fallito il suo rigore durante la recente partita. L'evento ha suscitato emozioni contrastanti tra i tifosi e ha aperto un dibattito sulle responsabilità e le aspettative che gravano su di lui. All'89° minuto di gioco, Yamal ha avuto l'occasione perfetta per mettere in vantaggio la sua squadra, ma il suo tiro ha colpito il palo sinistro della porta, fallendo l'obiettivo. Il rigore è stato concesso dopo un fallo in area, e il giovane calciatore si è preso la responsabilità di calciare.
Il Barcellona e Lamine Yamal non si fermano più: 3-0 al Maiorca e +4 sul Real
Il Barcellona continua a spingere forte in campionato.
Lamine Yamal si confessa: «Pokémon, tacos e PlayStation: così batto la pressione del Barcellona»
Lamine Yamal, a soli 18 anni, si apre e parla della sua vita tra calcio e passatempi.
Argomenti discussi: Lamine Yamal supera la pubalgia con un trattamento innovativo e guida il Barcellona in gol in questa stagione.
