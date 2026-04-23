Un nuovo rapporto rivela che il 66% dei giovani sotto i 26 anni ha avuto esperienze di aggressioni sui social media, secondo i dati dell'Osservatorio Indifesa 2026. La percentuale indica un'ampia diffusione di episodi di violenza digitale tra i giovani, che si verificano principalmente attraverso commenti offensivi, minacce o molestie online. La ricerca evidenzia come queste situazioni siano comuni tra chi utilizza frequentemente le piattaforme social.

? Cosa sapere Il 66% dei giovani sotto i 26 anni rischia aggressioni online secondo Osservatorio Indifesa 2026.. A Torino esperti e Csi Piemonte definiscono nuove strategie di difesa digitale per i minori.. A Torino, il convegno organizzato dal Csi Piemonte insieme all’Associazione Bullismo No Grazie ha tracciato un confine netto tra sicurezza e pericolo digitale, rivelando che per il 66% dei ragazzi internet rappresenta l’ambiente più rischioso per le aggressioni online. I numeri dell’Osservatorio indifesa 2026, frutto della collaborazione tra Terre des Hommes e la community di Scomodo su un campione di oltre duemila giovani sotto i 26 anni, dipingono un quadro che scuote le fondamenta della convivenza sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme giovani: il 66% rischia aggressioni online nei social

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