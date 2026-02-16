Social network e ansia nei giovani | studio USA rivela un legame complesso tra supporto online e percezione distorta

Uno studio negli Stati Uniti ha scoperto che i giovani che usano frequentemente i social network spesso sperimentano livelli elevati di ansia, che a loro volta influenzano come percepiscono il supporto online. La ricerca ha analizzato il modo in cui l’ansia può alterare la percezione del conforto offerto dai social media, creando un circolo che rende difficile distinguere tra reale e percepito. Un esempio concreto riguarda i messaggi di supporto che, per chi soffre di ansia, possono sembrare meno sinceri o più distanti di quanto siano in realtà.

Ansia e Social Network: Un Circolo Virtuoso e Pericoloso per i Giovani Adulti Americani. Un nuovo studio statunitense svela un legame complesso tra ansia e social media, evidenziando come il supporto emotivo online possa offrire un sollievo, ma allo stesso tempo come l’ansia stessa possa distorcere la percezione di tale supporto. La ricerca, condotta su oltre 2.400 giovani adulti tra i 18 e i 30 anni, apre nuove prospettive sulla salute mentale nell’era digitale e sottolinea la necessità di un approccio più consapevole all’utilizzo delle piattaforme social. L’Ansia e le Sue Molteplici Manifestazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un nuovo studio dell’Università di Utrecht conferma che cantare ai neonati può favorire lo sviluppo del linguaggio.

