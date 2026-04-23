Allarme fuga di gas in via di Villamagna | chiusure e deviazioni disagi al traffico

Un intervento urgente è in corso in via di Villamagna a causa di una fuga di gas. Un'azienda del settore energetico sta operando sul posto e ha chiuso la strada all'altezza di via Baldo Ruffoli. La chiusura ha causato deviazioni e disagi al traffico locale, con ripercussioni sulla circolazione nell'area. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si lavora per risolvere il problema.

Intervento urgente in via di Villamagna per una fuga di gas. Toscana Energia è al lavoro sul posto e la strada risulta al momento chiusa all’altezza di via Baldo Ruffoli, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione nell’area.Intorno alle 18.30 è prevista anche la chiusura di via Andriani: i.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caosFirenze, 23 aprile 2026 – Una fuga di gas è avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, nella zona del nuovo ponte che collega Gavinana a... Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caos. “Un delirio, evitate la zona”Firenze, 23 aprile 2026 – Una fuga di gas è avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, nella zona del nuovo ponte che collega Gavinana a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fuga di sostanza tossica in centro, evacuato un condominio. Quattro residenti in ospedale; Fuga di gas in piazza Duomo, l'allarme lanciato dai gestori di un ristorante; Paura per una fuga di gas: evacuata una palazzina di dodici appartamenti; Messina, allarme a Piazza Duomo: paura per una fuga di gas da un tombino VIDEO. Fuga di gas in via Villamagna: strada chiusa e traffico in zonaFuga di gas e chiusura di via Villamagna a Firenze. È in corso dal pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, un intervento di Toscana Energia in via di Villamagna a seguito di una fuga di gas. La strada ... 055firenze.it Enna Alta, fuga di gas in una casa in via NazionaleL’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della palazzina, che, avvertendo un forte odore, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Enna ... vivienna.it Caos ZTL al porto di Sorrento, l’allarme di Antonino Esposito: “Multe impazzite, turisti in fuga e Marina Piccola paralizzata” https://www.positanonews.it/2026/04/caos-ztl-al-porto-di-sorrento-lallarme-di-antonino-esposito-multe-impazzite-turisti-in-fuga-e-marina- - facebook.com facebook