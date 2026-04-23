Le recenti notizie indicano che il governo di un paese sta mettendo in atto un piano che potrebbe influenzare significativamente il settore energetico in Europa, in particolare in Germania. Si tratta di una strategia che, secondo le fonti, potrebbe portare a una riduzione delle forniture di energia provenienti dall’estero, con conseguenze dirette sulle industrie e sui consumi nel continente. La situazione è ancora in fase di sviluppo e le implicazioni sono incerte.

Le dinamiche energetiche globali stanno per subire una scossa violenta che potrebbe colpire duramente il cuore industriale dell’Europa. Mentre l’interdizione ufficiale dell’Unione Europea verso le risorse fossili russe è fissata per il 2027, Mosca sembra pronta a muovere la prima pedina strategica, puntando direttamente alla Germania con un possibile blocco delle forniture di petrolio. La situazione si sta delineando in un momento di estrema fragilità per i mercati internazionali, a causa della guerra in Iran che ha paralizzato i flussi di greggio provenienti dal Golfo. Finora, il Cremlino aveva mantenuto i rubinetti del petrolio e del gas...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme energia: il piano di Putin per colpire la Germania

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