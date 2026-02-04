Per Trump Putin ha mantenuto l’accordo di non colpire l’Ucraina

Donald Trump ha detto che Vladimir Putin ha rispettato l’accordo di non colpire l’Ucraina. Il presidente americano ha chiesto al collega russo di mettere fine al conflitto che va avanti da quasi quattro anni. La pace in Ucraina resta un obiettivo ancora lontano.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin di porre fine alla guerra in Ucraina, che dura da quasi quattro anni. La mossa arriva dopo che Mosca ha ripreso gli attacchi contro Kiev in seguito a una settimana di pausa. «Voglio che ponga fine alla guerra», ha ribadito il tycoon quando un giornalista dell’Afp nello Studio Ovale gli ha chiesto informazioni sui nuovi raid. Alla domanda se fosse deluso dal fatto che Putin non avesse prolungato la pausa, ha risposto: «Mi piacerebbe che lo facesse». Ma poi ha sostenuto che Putin «ha mantenuto la parola», con la pausa finora concordata.🔗 Leggi su Open.online

