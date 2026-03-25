Meloni dopo il ko nelle urne vuole rilanciare l’agenda economica | imprese energia e Piano casa Allarme Def

Dopo la sconfitta alle urne, il leader politico annuncia un rilancio dell’agenda economica, concentrandosi su imprese, energia e Piano casa. Le ultime settimane sono state caratterizzate da accuse di aver perso a causa degli effetti della guerra avviata dall’ex alleato politico. Ora, la figura di spicco punta a concentrarsi sui temi economici, cercando di rafforzare le misure previste e rispondere alle criticità attuali.

Visto che l’hanno accusata di aver perso per gli effetti della guerra scatenata dall’(ex) amico Trump, ora lei vuole buttarsi a capofitto sull’economia. Giorgia Meloni l’ha lasciato intuire quando, riconoscendo la sconfitta al referendum sulla giustizia, ha aggiunto di voler “completare il lavoro”. Per questo vuole usare quest’ultimo anno di governo e di legislatura per mettere al centro interventi di politica economica. Solo che i margini di manovra, lo sa bene il ministro Giorgetti, sono più che risicati, come si leggerà nel Def. Domani dovrebbe tenersi un Consiglio dei ministri in cui verranno licenziate alcune misure attese da settimane dalle imprese come l’estensione dell’iperammortamento anche alle aziende che producono beni fuori dall’Ue. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni dopo il ko nelle urne vuole rilanciare l’agenda economica: imprese, energia e Piano casa. Allarme Def Articoli correlati Energia, auto, semplificazioni: l’agenda di Meloni per il vertice europeoGiorgia Meloni arriva stamattina al castello di Alden Biesen per il prevertice copresieduto con la Germania di Friedrich Merz con un elenco di... Vertice Ue sulla competitività, l’agenda di Meloni su energia e automotiveGiorgia Meloni è arrivata al castello di Alden Biesen, in Belgio, per il prevertice europeo sulla competitività.