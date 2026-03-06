La scuola pugliese registra un nuovo e significativo calo delle iscrizioni | 3080 in meno rispetto a un anno fa Anief un dato che preoccupa
La scuola pugliese ha registrato un calo di 3.080 iscrizioni rispetto allo scorso anno, secondo quanto comunicato da Antonio Speranza di Anief Puglia. Il dato rappresenta una diminuzione significativa nel numero di studenti iscritti, evidenziando una tendenza in atto nel sistema scolastico della regione. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale da parte dell'associazione.
Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Speranza, Anief Puglia: La scuola pugliese registra un nuovo e significativo calo delle iscrizioni. Secondo i dati relativi all’anno scolastico 20262027, gli studenti iscritti scendono a 90.612, con una diminuzione di 3.080 alunni rispetto ai 93.692 dell’anno precedente. La flessione interessa tutti gli ordini scolastici. La scuola primaria perde 950 alunni, la secondaria di primo grado registra 1.008 studenti in meno, mentre la secondaria di secondo grado segna il calo più consistente con 1.122 iscritti in meno. Un trend che preoccupa il sindacato ANIEF, che invita le istituzioni ad affrontare con urgenza la questione demografica e sociale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
