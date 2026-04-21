Cuccioli di cani e gatti abbandonati a Sant' Arsenio | tratti in salvo appello per le adozioni

A Sant'Arsenio, sette cuccioli di cane e cinque gattini sono stati trovati abbandonati e successivamente messi in salvo. L’amministrazione comunale ha diffuso un appello affinché si promuovano le adozioni di questi animali. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, che denuncia il gesto di abbandono e invita chi può a offrire una casa a questi esemplari.

Allarme abbandoni, a Sant'Arsenio. A renderlo noto, l'amministrazione comunale: 7 cuccioli di cane e 5 gattini sono stati gettati via come rifiuti. A trovarli e trarli in salvo, la polizia municipale che li ha affidati al canile Oasi Felix di Polla. Chi fosse interessato ad adottarli, può.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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