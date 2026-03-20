Maltrattamento animali vicino Parma | trovati 40 cadaveri tra cui equini cani e conigli Indagano i Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali e i veterinari dell'USL di Parma hanno scoperto in un'azienda agricola 40 cadaveri di equini, cani, conigli e altri animali. Oltre a questi, sono stati trovati più di cento animali ancora vivi ma in condizioni igienico-sanitarie molto precarie. Le autorità stanno conducendo indagini sulla situazione.

I Carabinieri Forestali e i veterinari dell'USL di Parma hanno trovato in un’azienda agricola 40 cadaveri tra equini, cani, conigli e altri animali e oltre cento individui ancora in vita ma in gravi condizioni igienico sanitarie. Indagini per maltrattamento e uccisione di animali in corso. Horse Angels presenta denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tengono 30 rottweiler in casa. Indagano carabinieri forestali e AstUna trentina di Rottweiler stipati in una casa isolata in campagna, condizioni tutte da verificare e accertamenti ancora in corso. Valle dell’Ufita (AV): I Carabinieri denunciano 3 persone per maltrattamento di animaliSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di... Altri aggiornamenti su Carabinieri Forestali Temi più discussi: Fattoria degli orrori, numeri choc: ritrovate quaranta carcasse di animali; Animali maltrattati e una quarantina di carcasse in decomposizione: shock nella campagna di Parma; Shock a Parma, scoperta la fattoria dell'orrore: animali maltrattati e carcasse in decomposizione; Trovati oltre quaranta animali morti in un'azienda agricola del parmense e altri in condizioni molto precarie. Fiazza: La Regioni spieghi. Fattoria degli orrori, numeri choc: ritrovate quaranta carcasse di animaliEmergono particolari e numeri choc sulla cosiddetta fattoria degli orrori, scoperta il 13 marzo dai militari del nucleo Carabinieri Forestale di Parma e del servizio veterinario dell’Ausl di Parma, ... gazzettadiparma.it Scoperta la fattoria dell'orrore: animali maltrattati e carcasse in decomposizioneGli animali vivi versavano in condizioni critiche, molti senza cibo né acqua e alcuni incapaci persino di camminare ... zoom24.it Il Nucleo Carabinieri Forestali di Parma e il Servizio veterinario dell’AUSL hanno scoperto in un’azienda agricola della periferia di Parma i resti di circa 40 animali, tra cui asini, cani, caprette, maialini, uccelli e conigli oltre a numerosi animali in condizioni critic - facebook.com facebook