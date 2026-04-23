Alla SIEMC corsi per giovani medici sull' ' arte' ecografica

Alla fine del 2024, la Società Italiana di Medicina Generale ha diffuso dati che mostrano come circa il 50% dei 40.000 medici iscritti all’ordine, tra ospedalieri e territoriali, non abbia una formazione dedicata all’utilizzo delle ecografie. Per questo motivo, presso la SIEMC sono stati organizzati corsi specifici rivolti ai giovani medici, con l’obiettivo di migliorare le competenze in questa area.

AGI - I dati più recenti della Società Italiana di Medicina Generale che risalgono al 2024 indicano che quasi la metà tra i 40000 medici iscritti all'ordine, sia ospedalieri e territoriali, non ha una formazione specifica nelle ecografie. Eppure, soprattutto negli ospedali, l'uso di tale strumento diagnostico è ormai diventato uno standard, oltre al fatto che, secondo un recente sondaggio condotto dalla stessa organizzazione, la maggior parte dei medici di famiglia si mostrano interessati a ricevere una formazione specifica in materia. Questa carenza di formazione può essere dettata dal fatto che nel corso di laurea in medicina e chirurgia, l'ecografia è si' trattata come materia, ma non sempre come materia autonoma obbligatoria.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alla SIEMC, corsi per giovani medici sull' 'arte' ecografica Notizie correlate Sezze, donata la sonda ecografica alla Casa della Salute grazie alla raccolta fondi promossa da varie associazioniSezze, il Comitato “Sezze per la salute” dona una sonda ecografica alla Casa della Salute grazie alla raccolta fondi di novembre. Formazione docenti sull’IA: il report GoStudent svela il divario tra giovani autodidatti sui social e professori senza corsi di aggiornamentoI ragazzi europei chiedono di studiare l'intelligenza artificiale in aula, eppure tre quarti dei professori non ricevono alcuna formazione adeguata...