Formazione docenti sull’IA | il report GoStudent svela il divario tra giovani autodidatti sui social e professori senza corsi di aggiornamento

Un nuovo report di GoStudent evidenzia un divario tra studenti europei, che desiderano studiare l’intelligenza artificiale in classe, e docenti, molti dei quali non hanno seguito corsi di aggiornamento sulla materia. Mentre i giovani si informano in modo autonomo sui social, tre quarti dei professori mancano di formazione specifica sull’IA. La questione riguarda l’aggiornamento del corpo insegnante rispetto alle richieste degli studenti.

I ragazzi europei chiedono di studiare l'intelligenza artificiale in aula, eppure tre quarti dei professori non ricevono alcuna formazione adeguata per affrontare questa sfida decisiva. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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