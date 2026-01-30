sezze donata la sonda ecografica alla casa della salute grazie alla raccolta fondi promossa da varie associazioni

Il Comitato “Sezze per la salute” ha consegnato una sonda ecografica alla Casa della Salute di Sezze. L’acquisto è stato possibile grazie a una raccolta fondi promossa da diverse associazioni locali lo scorso novembre. La donazione mira a migliorare i servizi sanitari offerti alla comunità, senza dover ricorrere a trasporti fuori paese. La consegna è avvenuta oggi, 30 gennaio 2026, e rappresenta un passo importante per rafforzare l’assistenza sanitaria in zona.

L'iniziativa e le associazioni coinvolte: ANDOS, CIF e Rotary. L'azione è stata ideata e sostenuta da tre realtà locali: ANDOS, CIF e Rotary Sezze Latina e Monti Lepini. La collaborazione tra associazioni ha permesso di raggiungere l'obiettivo prefissato e di tradurre la raccolta fondi in un intervento concreto per la struttura sanitaria cittadina.

