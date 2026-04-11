Arriva Michael il biopic del re del pop tra musica e guerre in famiglia | Jackson interpretato dal nipote Jaafar

È arrivato il biopic dedicato a Michael Jackson, il re del pop, con il nipote dell’artista nel ruolo principale. Il film ripercorre momenti della vita tra successi musicali e conflitti familiari, offrendo una rappresentazione della figura di Jackson. Si tratta del primo film in cui il nipote dell’artista interpreta il ruolo del cantante, segnando un debutto come attore cinematografico. La pellicola si concentra sugli aspetti più personali e pubblici della sua vita.

Un debutto come attore cinematografico, per un’impresa che farebbe tremare chiunque: interpretare Michael Jackson in un biopic. E’ la sfida che ha accettato il nipote del re del pop, Jaafar Jackson (figlio di Jermaine, ndr), classe 1996, come protagonista di Michael, film biografico da 155 milioni di dollari, firmato da Antoine Fuqua, appena presentato in anteprima con una global fan premiere a Berlino e dal 22 aprile nelle sale con Universal. Nel cast fra gli altri, anche Colman Domingo nel ruolo del padre di Michael, Joe Jackson; Kat Graham nei panni di Diana Ross; Nia Long in quelli della madre della popstar, Katherine; Kendrick Sampson nella parte di Quincy Jones, Miles Teller in quella dell’avvocato John Branca e Juliano Krue Valdi per Michael da bambino.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arriva Michael, il biopic del re del pop tra musica e guerre in famiglia: Jackson interpretato dal nipote Jaafar Leggi anche: Il trailer del biopic con Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson: un viaggio dalle origini al successo mondiale, tra talento, famiglia e ambizione Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson NEW Michael Jackson Movie Trailer Just Dropped