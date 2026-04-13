Michael Jackson torna sul grande schermo. No, non stiamo impazzendo, siamo solo pronti e pronte ad assistere al biopic Michael diretto da Antoine Fuqua, in cui il Re del Pop rivive grazie alla straordinaria interpretazione di chi con lui condivide il medesimo sangue: il nipote Jaafar Jackson. Non sarà stata una scelta a cuor leggero per il giovane attore e cantante dare vita a un mito inimitabile, che ha fatto la storia della musica e del costume. L’eredità di Jaafar Jackson. Classe 1996, Jaafar Jeremiah Jackson è figlio di Jermaine Jackson e Alejandra Genevieve Oaziaza. Giovanissimo, porta sulle spalle un nome pesante come una corona, ma lo fa con grazia e umiltà.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Jaafar Jackson, il nipote del Re del Pop protagonista di “Michael”

Chi è il nipote di Michael Jackson, Jaafar, che lo interpreta nel film: “Jaafar incarna Michael. Va oltre la somiglianza fisica”Le sue doti artistiche non tradiscono le origini, Jaafar Jackson fa parte del grande clan dei Jackson, famiglia che tra successi e scandali ha...

Arriva Michael, il biopic del re del pop tra musica e guerre in famiglia: Jackson interpretato dal nipote JaafarUn debutto come attore cinematografico, per un’impresa che farebbe tremare chiunque: interpretare Michael Jackson in un biopic.

Michael movie brings King of Pop to screen with Jaafar Jackson April 24! #jaafarjackson #eggheadsent