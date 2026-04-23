Il papa Leone XIV ha manifestato posizioni piuttosto nette sulla politica internazionale, suscitando discussioni tra gli esperti. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in diverse occasioni e hanno attirato l’attenzione dei media. Durante un’udienza pubblica, ha espresso opinioni che si discostano dalle consuete posizioni di prudenza tipiche del papato. La sua attività pubblica comprende anche incontri con rappresentanti di altri stati e dichiarazioni ufficiali su temi globali.

Che idee ha sulla politica internazionale e com'è successo che le sue posizioni siano diventate così nette, specialmente contro Trump Nel suo primo anno di pontificato, Leone XIV è stato raccontato come un papa prudente, quasi trattenuto, meno esposto del suo predecessore Francesco nella politica internazionale. Il termine più usato per definirlo, anche tra chi già lo conosceva, è stato «cauto». Nelle ultime settimane però questa immagine è cambiata. Davanti all’allargarsi delle guerre e soprattutto nello scontro con Donald Trump il linguaggio del papa è diventato netto, diretto, emotivamente intenso. Soprattutto sulle questioni di politica internazionale è emerso un atteggiamento tutt’altro che cauto, e perfino inaspettato.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alla fine Leone XIV non è un papa così cauto

Papa Leone XIV convoca il Concistoro

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Alcune immagini della celebrazione eucaristica che il Santo Padre Leone XIV ha presieduto nello stadio di Malabo, Guinea Equatoriale (23 aprile 2026) Vatican Media x.com