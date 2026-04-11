media attesa per viaggio di papa leone xiv in sudamerica entro fine anno

L'attenzione dei media si concentra sull'eventuale viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica, previsto entro la fine dell'anno. Fonti ecclesiastiche indicano che il papa potrebbe visitare tre paesi dell'America Latina, tra novembre e dicembre, con tappe programmate in Argentina, Uruguay e Perù. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e gli osservatori, in attesa di eventuali conferme ufficiali.

Cresce l'attesa in America Latina per una possibile visita di Papa Leone XIV, che secondo fonti ecclesiastiche potrebbe svolgersi tra novembre e dicembre, con tappe in Argentina, Uruguay e Perù. A rilanciare l'ipotesi è stato l'arcivescovo di Montevideo, Daniel Sturla, sottolineando come la definizione del viaggio dipenda anche dal calendario politico, in particolare dalle elezioni peruviane e dalla formazione del nuovo governo. Un segnale concreto arriva dall'Argentina, dove è in corso la ricerca di un nunzio apostolico con esperienza nell'organizzazione di visite papali, dopo la recente nomina di Miroslaw Adamczyk a un altro incarico. Il pontefice, che conosce bene il Perù per il suo passato pastorale, avrebbe già ricevuto inviti ufficiali, tra cui quello del presidente uruguaiano Yamandú Orsi, secondo quanto riporta Infobae. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Media, attesa per un viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica entro fine anno. Ipotizzate tappe in Argentina, Uruguay e Perù tra novembre e dicembre #ANSA x.com

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