Incredibile Alisson Santos | per lui così cambia tutto! Occhio al futuro del brasiliano

Alisson Santos è arrivato al Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona e in breve tempo ha attirato l’attenzione. Ha segnato gol importanti e mostrato abilità tecniche che hanno sorpreso l’allenatore. Le sue prestazioni stanno facendo parlare i tifosi e i media, mentre il suo futuro con il club si fa sempre più interessante.

Alisson Santos, arrivato al Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona, ha impiegato davvero poco tempo per conquistare tutti: gol pesanti, giocate che fanno impazzire il Maradona e un impatto che ha sorpreso Conte. Ora, però, anche Carlo Ancelotti, CT della nazionale brasiliana, inizia a seguirlo con attenzione: possibile opportunità col Brasile per l'esterno azzurro. Alisson Santos in Nazionale? Ancelotti potrebbe pensarci. Si apre un clamoroso scenario per Alisson Santos: l'esterno azzurro potrebbe finire nel giro dei convocati della nazionale brasiliana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il CT dei verdeoro Ancelotti segue sempre con grande affetto le vicende azzurre e pare sia rimasto colpito dall'ascesa rapida del numero 27 ex Sporting.