Alisson Juve si stringe | nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere sul tavolo c’è questa proposta I dettagli

Nel fine settimana ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza e l’entourage del portiere, con l’obiettivo di definire un accordo. La proposta prevede un contratto di tre anni, e si cerca di accelerare i tempi per finalizzare l’operazione. La trattativa riguarda un possibile trasferimento del giocatore, con ulteriori dettagli ancora da chiarire. La discussione si concentra sulla formalizzazione dell’accordo e sulla conclusione della trattativa.

di Luca Fioretti Alisson Juve, si prova a stringere i tempi per l’accordo: la dirigenza prepara un contratto di tre anni per chiudere la trattativa in entrata. La Juventus è pronta a stringere i tempi per garantirsi le prodezze di Alisson. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere ha già pronunciato un primo sì alla suggestiva destinazione. Il mercato in entrata entra prepotentemente nel vivo: la dirigenza vuole puntare su un profilo di enorme esperienza per blindare la propria porta in vista del futuro. Le ultime indiscrezioni confermano che i bianconeri desiderano chiudere l’operazione nel minor tempo possibile, assicurando a Spalletti un leader da schierare sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juve, si stringe: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere, sul tavolo c’è questa proposta. I dettagli Notizie correlate Rinnovo Vlahovic Juventus: giorni decisivi, sul tavolo del serbo c’è questa proposta! Cifre e dettaglidi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juventus, la dirigenza propone un nuovo accordo con stipendio ridotto e un ricco bonus alla firma per... Alisson Juve, il portiere ha detto sì: cresce l’ottimismo, i dettagli sul possibile accordo e cosa serve per chiudereDi Gregorio Juventus, la Vecchia Signora ha preso una decisione sul portiere: gli aggiornamenti sul futuro dell’estremo difensore Pagnucco: «Playoff?... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Calciomercato Juve, esperienza sarà la parola chiave della prossima sessione estiva: possibile un colpo per reparto. Tutti i nomi; Ederson alla Juventus? Si complica la pista Atletico | svelata la richiesta dell’Atalanta. Alisson alla Juventus, accelerata totale e nuove confermeAlisson alla Juventus - Nuova accelerata della Juventus per il colpo Alisson in porta: conferme sul sì dell'ex Roma, che succede ora! fantamaster.it Juventus, casting stellare: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva nel mirinoTre nomi che a leggerli fanno già venire l'acquolina in bocca ai fantallenatori e ai tifosi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino ... fantacalcio.it La Juve stringe su Alisson e irrita il Liverpool #CorSport - facebook.com facebook La #Juve avanza per #Alisson. Previsti nuovi contatti tra le parti a stretto giro di posta. Si sta ragionando su un triennale da 5mln€ a stagione. Un suo grande sponsor è Luciano #Spalletti. Il #Liverpool, che ha appena fatto scattare il rinnovo automatico fi x.com