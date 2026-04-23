Alisson alla Juve | c’è il sì del giocatore adesso bisogna accontentare i Reds Le informazioni sull’asse Torino Liverpool

Il portiere brasiliano ha dato il suo consenso al trasferimento alla Juventus, ma ora la trattativa si concentra sulla negoziazione tra i club. La società torinese deve trovare un accordo con il Liverpool, che detiene il cartellino del giocatore. Finora le parti sono in fase di discussione, mentre si cerca di definire i dettagli economici e le condizioni del trasferimento.

di Angelo Ciarletta Alisson alla Juve: c’è il sì del giocatore, adesso bisogna accontentare le richieste del Liverpool. Le ultime informazioni sulla trattativa. La Juve lavora intensamente per portare a Torino Alisson Becker, ma l’affare non è ancora in dirittura d’arrivo. Come riportato da Sportmediaset, il nazionale brasiliano avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento. MERCATO JUVE LIVE Le motivazioni del calciatore sono legate alla volontà di ritrovare Luciano Spalletti e alla ricerca di un posto da titolare garantito, posizione attualmente vacillante in Inghilterra. Tuttavia, il vero ostacolo è rappresentato dal Liverpool.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson alla Juve: c’è il sì del giocatore, adesso bisogna accontentare i Reds. Le informazioni sull’asse Torino Liverpool Notizie correlate Juve, allarme Reds: su Kolo Muani si inserisce il Liverpool. Le contromosse bianconereIn casa Juve suona l'allarme Reds su uno degli obiettivi della prossima estate: su Randal Kolo Muani, infatti, nelle ultime settimane, si è fatto... Alisson Juventus, sfida all’Inter per il portiere brasiliano: il Liverpool è pronto ad aprire alla cessione del giocatore. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Alisson Juventus, i bianconeri continuano a seguire da vicino il portiere brasiliano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ecco perché Alisson potrebbe dire addio al Liverpool (ma anche decidere di restare un altro anno); Accordo verbale tra la Juventus e Alisson: cosa manca per l'arrivo a Torino del portiere brasiliano; Juve-Alisson, c’è l’intesa col brasiliano. Ora palla al Liverpool che chiede 15 milioni; Alisson, la Juventus vuole blindare la porta: parte la trattativa. Alisson, sì alla Juve, ma il Liverpool non lo cede gratisLa Juventus non avrebbe ancora risolto del tutto il rebus riguardante l'approdo in bianconero di Alisson Becker, portiere classe 1992 del Liverpool e della nazionale brasiliana: come riportato ... tuttojuve.com Alisson-Juve, accordo verbale. Palla al LiverpoolI bianconeri puntano con decisione ad Alisson Becker, è lui il prescelto per la porta. Accordo verbale con il giocatore, ora si attende la richiesta del Liverpool visto il contratto in scadenza nel 20 ... sport.quotidiano.net «Alisson è intrigato dalla possibilità di chiudere la carriera da protagonista in una big italiana. » La Juventus si muove decisa su Alisson e sta lavorando per portare a Torino il portiere del Liverpool. Dopo un primo segnale positivo riguardo al trasferimento, i co - facebook.com facebook Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, la Juventus si sarebbe mossa per #Alisson avviando anche i primi contatti con l'entourage dell'estremo difensore del Liverpool x.com