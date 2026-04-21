Juve allarme Reds | su Kolo Muani si inserisce il Liverpool Le contromosse bianconere

Il Liverpool sta valutando l’acquisto di un attaccante francese come possibile sostituto di Salah, che lascerà la squadra a fine stagione. La Juventus, nel frattempo, sta monitorando la situazione e sta mettendo a punto alcune strategie per rispondere alle mosse dei Reds. La trattativa tra le parti coinvolte si sta sviluppando in modo riservato, mentre le squadre si preparano a eventuali sviluppi sul mercato.

In casa Juve suona l'allarme Reds su uno degli obiettivi della prossima estate: su Randal Kolo Muani, infatti, nelle ultime settimane, si è fatto forte l'interesse del Liverpool. E, come spesso capita, quando si mette di mezzo la Premier, per le italiane le cose ci complicano parecchio. Da oltre un anno e mezzo, i dirigenti bianconeri hanno individuato nel francese classe 1998 il rinforzo ideale per l'attacco. Lo era per Tudor e lo è pure per Spalletti, che in lui intravede le caratteristiche di un "piccolo Osimhen", capace di vincere duelli, tenere palla, ma, soprattutto, essere freddo sotto porta. Falliti i tentativi di...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, allarme Reds: su Kolo Muani si inserisce il Liverpool. Le contromosse bianconere Notizie correlate Ahi Juve, si complicano i piani per Kolo Muani: si inserisce un’altra bigLe ultimissime sul futuro di Kolo Muani che continua a piacere alla Juventus: ecco dove potrebbe giocare il francese. Juve, tutto su Kolo Muani: si cerca il prestito. In Champions Gala o BrugesTorino, 29 gennaio 2026 – La Juventus continua a ballare sulle punte e a pochi giorni dalla fine del mercato la rosa di nomi si è ristretta attorno a... Approfondimenti e contenuti Juve, allarme Reds: su Kolo Muani si inserisce il Liverpool. Le contromosse bianconereGli inglesi hanno individuato nel francese un possibile sostituto di Salah, che lascerà a fine stagione. I bianconeri contano sulla volontà del giocatore, che non ha mai nascosto il desiderio di torna ... msn.com Il Liverpool accelera per Kolo Muani e supera la Juve?ll Liverpool accelera: Kolo Muani obiettivo numero uno per l’attacco Il calciomercato entra nel vivo e il Liverpool vuole essere protagonista. Il club guidato da Arne ... tuttojuve.com