Alinghi ha annunciato la composizione dell’equipaggio che prenderà parte alla prima regata preliminare della America's Cup. Tra i nomi presenti, figura un campione olimpico che assumerà il ruolo di timoniere e anche un velista noto per aver collaborato con un altro team nella competizione. L’annuncio include inoltre l’alleanza ufficiale con un altro team di vela di alto livello.

Alinghi ha annunciato quale sarà la formazione titolare in vista della prima regata preliminare della America’s Cup 2027, che si disputerà nelle acque di Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 e che fungerà da preparazione alla prossima edizione della massima competizione velica, prevista nell’estate del 2027 a Napoli. A svelare i dettagli è stato Michel Hodara, direttore degli affari commerciali del sodalizio svizzero, il quale ha presentato lo skipper della formazione europea capace di alzare al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo. A guidare Alinghi sarà il britannico Paul Goodison, Campione Olimpico nel laser a Pechino 2008 e con...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alinghi svela l’equipaggio per la America’s Cup: un campione olimpico al timone, c’è Sibello. E l’alleanza con Ainslie…

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