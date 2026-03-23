Il burrascoso divorzio tra Sir Jim Ratcliffe e Sir Ben Ainslie si arricchisce di un nuovo capitolo che potrebbe complicare pesantemente il percorso di avvicinamento di Athena Racing (diventata GB1) verso l’America’s Cup 2027. Come riportano i media britannici sarebbe in corso addirittura un’azione legale per rivendicare la proprietà dell’AC75 che prese parte all’ultima campagna di Coppa America, vincendo la Louis Vuitton Cup prima di perdere la finale contro New Zealand a Barcellona. Ratcliffe, fondatore e proprietario di Ineos, avrebbe fatto causa a Ben Ainslie per recuperare l’AC75 attualmente in possesso di GB1. Il leggendario velista... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup, britannici verso una causa legale. Ineos: “Ainslie non può usare la nostra barca”

Articoli correlati

Leggi anche: America’s Cup 2027, Napoli già protagonista: il nome della città sulla barca dei campioni

America’s Cup, chi vincerà tra i 52mila ‘richiedenti posto barca’ e chi invece chiede la bonifica di Bagnoli?L’idea che Ippodamo di Mileto e i pitagorici abbiano disegnato Neapolis (l’antica Napoli, fondata intorno al 470 a.

Contenuti e approfondimenti su America's Cup britannici verso una...

Temi più discussi: America’s Cup 38, volano gli stracci: Ineos fa causa a Ben Ainslie; Sir contro Sir: Jim Ratcliffe a Ben Ainslie: Giù le mani da Britannia! L'AC75 è di Ineos, non di GB1 - Saily; America’s Cup 2027, La Roche-Posay lancia la sfida francese: presentata la squadra, c’è Philippe Presti; Napoli, da Prada a Ferrarelle: ecco i grandi marchi per l’America’s Cup.

America’s Cup: azione legale di INEOS contro GB1La tensione attorno alla prossima America’s Cup si accende con una controversia legale che coinvolge INEOS e Athena Racing. Al centro dello scontro c’è l’imbarcazione utilizzata nell’AC37, considerata ... sailbiz.it

Luna Rossa vince l'America's Cup femminile: battute le britanniche di Athena PathwayLa prima America's Cup femminile della storia parla italiano: le ragazze del team di Luna Rossa Prada Pirelli vincono la sfida finale contro le Britanniche del team Ineos, in questo caso rinominato ... ilmessaggero.it

Jessica Foster è la soldata più popolare d’America, in particolare tra i Maga, il movimento di sostenitori di Donald Trump. Spopola sui social media, dove i suoi post ricevono centinaia di migliaia di commenti. Appare in fotografie in cui è in uniforme accanto al facebook

Via libera dell' #AtleticoMadrid: #Griezmann volerà in America per firmare con gli Orlando City️️ x.com