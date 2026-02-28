Gino Cecchettin a Sanremo l’impegno contro i femminicidi | di cosa si occupa la fondazione nata per la figlia Giulia

A Sanremo, Gino Cecchettin ha presentato le attività della fondazione nata in memoria della figlia Giulia, uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato. La fondazione si occupa di sensibilizzare contro i femminicidi e di sostenere le vittime di violenza. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a combattere questa problematica.

Il padre di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa nel 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, sul palco della finale del Festival di Sanremo per parlare della Fondazione nata dopo la morte della figlia: "Il nostro lavoro si concentra su tre aree fondamentali: prevenzione, sensibilizzazione e sostegno". Un breve film che si chiude con una frase importante: "La violenza non nasce all'improvviso. «Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime» ci ricorda il video.