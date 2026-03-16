Gino Cecchettin | Nulla al mondo può alleviare il dolore per Giulia Turetta? A volte mi ha fatto pena

Gino Cecchettin ha commentato il suo dolore per la perdita di Giulia, affermando che nulla al mondo può alleviarlo. Durante un'intervista a Venezia, ha anche parlato di Turetta, dicendo che a volte gli ha fatto pena. Le sue parole si sono concentrate sul senso di impotenza di fronte a una tragedia personale, senza entrare in dettagli specifici sulle circostanze.

Venezia, 16 marzo 2026 – “Non c'è nulla al mondo che mi può alleviare il dolore per Giulia. Nel momento in cui su questo ci ragioni bene, capisci subito che non c'è nessuna pena che ti può far stare meglio. Neanche la pena di morte potrebbe farti stare meglio, che molti soprattutto sui social invocano”. Sono le parole di Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio a 22 anni nel novembre 2023, intervenendo a un evento al Teatro Santa Marta di Ca’ Foscari a Venezia, organizzato dalla Pastorale Universitaria. “Una volta capito questo - ha aggiunto -, è inutile continuare a frustarsi fisicamente con altre cose, è solo un farsi del male di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gino Cecchettin: “Nulla al mondo può alleviare il dolore per Giulia. Turetta? A volte mi ha fatto pena” Articoli correlati Leggi anche: Gino Cecchettin: «Giulia ha pagato per aver scelto la sua vita, è straziante non poterla più abbracciare. Turetta? La sentenza non dà sollievo» Gino Cecchettin sul palco di Sanremo 2026 per la nuova campagna della Fondazione intitolata a GiuliaUn breve film che si chiude con una frase importante: "La violenza non nasce all’improvviso. Contenuti utili per approfondire Gino Cecchettin Temi più discussi: Gino Cecchettin da Fazio: Certi comportamenti sono un campanello d'allarme; Gino Cecchettin incontra gli studenti universitari a Venezia; Carlo Conti, il commento sui jeans della ballerina diventa un caso: Tutto prima dell'intervento di Gino Cecchettin. E lui replica sui social; Gino Cecchettin interviene sulla battuta di Conti a Sanremo 2026: tra processi personali e stereotipi. Gino Cecchettin: «Nessuna pena può alleviare il dolore per Giulia. Pensare a Turetta? Non mi darà niente di positivo»VENEZIA - «Non c'è nulla al mondo possa alleviare il mio dolore per Giulia». Sono queste le parole di Gino ... msn.com Sanremo ricorda le vittime di femminicidio. Gino Cecchettin: Lotta al maschilismo tossicoLa violenza inizia quando scambiamo il controllo con l'amore e non insegniamo il rispetto, il messaggio lanciato dal padre di Giulia dal palco dell'Ariston ... rainews.it Cambiare la maschilità. No alla violenza, disertare il patriarcato, privilegiare l’ascolto Gli uomini e la violenza maschile sul corpo delle donne. Due anni e mezzo fa, durante i funerali di sua figlia Giulia, vittima di femminicidio, Gino Cecchettin si rivolse direttam - facebook.com facebook “Studiare insieme con la webcam accesa. Condividere sempre la geolocalizzazione. Non poter uscire con amici e compagni”. Non sono gesti romantici ma segnali di controllo. Ieri Gino #Cecchettin lo ha ricordato parlando di Giulia: piccoli comportamenti che x.com