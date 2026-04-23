Alfabetizzazione e intelligenza artificiali | un corso in biblioteca

Il 23 aprile 2026 si è svolto in biblioteca un corso dedicato all’alfabetizzazione digitale e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa, rivolta principalmente a adulti e anziani, ha previsto sessioni di formazione pratiche e teoriche per conoscere meglio le tecnologie emergenti. L’obiettivo dichiarato è favorire un’inclusione più ampia nell’ambito digitale, offrendo strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane legate all’uso di strumenti tecnologici avanzati.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Martedì 5 maggio dalle 16 alle 19, inizia presso la Biblioteca Città di Arezzo il corso gratuito “ Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva”, volto a promuovere l’uso consapevole e creativo delle tecnologie multimediali e dell’intelligenza artificiale. Gli incontri verranno svolti da docenti scelti dai membri del comitato tecnico della Rete documentaria aretina. Ecco gli appuntamenti dopo il 5 maggio, stesso orario: giovedì 7, martedì 12, giovedì 14, martedì 19. Per iscriversi basta compilare il modulo al link https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alfabetizzazione e intelligenza artificiali: un corso in biblioteca A Conversation with Leo Lo, Dean of Libraries and Advisor for AI Literacy at the Univ. of Virginia Notizie correlate Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva a PalomaeArezzo, 21 marzo 2026 – Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva A Palomar il nuovo corso del progetto Scire... Limatola, corso gratuito di alfabetizzazione digitale per cittadiniLa cultura informatica e digitale quale strumento per vivere in modo più semplice e dinamico la quotidianità. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Corso Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva; L'Intelligenza Artificiale a scuola è ben diversa dallo studiarla: le 3 definizioni fondamentali per il futuro della didattica; A Lubiana, l’incontro tra i partner del progetto europeo AI-DL; Data literacy a scuola: la competenza chiave per i cittadini del futuro. Alfabetizzazione digitale, Simona Latino (Mpa-Grande Sicilia): Serve un impegno concreto per educare i giovani«Il recente episodio della promozione apparsa sui social con contenuti inappropriati e offensivi non può essere liquidato come una semplice caduta di stile. È il segnale evidente di un problema […] ... blogsicilia.it Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva a PalomaeA Palomar il nuovo corso del progetto Scire in avvio martedì 7 aprile. Iscrizioni aperte fino a lunedì 30 marzo. Prosegue a San Giovanni Valdarno il percorso di educazione permanente promosso dal ... lanazione.it Il tema dell’alfabetizzazione sanitaria è al centro anche delle politiche pubbliche. Il Ministero della Salute ha infatti inserito questo ambito tra i punti chiave del piano delle cronicità. - facebook.com facebook