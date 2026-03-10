Alfa Romeo Spider | i 60 anni del Duetto più amato

Compie sessant'anni l'Alfa Romeo 1600 Spider, presentata al Salone dell'Auto di Ginevra il 10 marzo 1966 e soprannominata "Duetto" in seguito a un concorso postale. Sostituisce l'indimenticabile Giulietta e viene ricordata come l'ultimo studio stilistico condotto personalmente da Pininfarina: profilo a osso di seppia, frontale e coda arrotondati, calandra molto bassa, paraurti che si interrompono ai lati dello scudettone sul frontale sono gli elementi che contraddistinguono la nuova spider Alfa Romeo. Piacevano le linee cosí come la sua dinamica di guida coinvolgente e le prestazioni brillanti del motore bialbero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

