LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Rins al comando bene Bezzecchi Bagnaia non forza

Questa mattina a Sepang sono iniziati i test della MotoGP. Alex Rins si mette subito in testa, seguito da vicino da Bezzecchi. Bagnaia preferisce non forzare e resta lontano dalla zona alta della classifica. Primo a scattare è stato Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha si posiziona in quarta posizione. La giornata promette battaglie e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.03 Primo squillo di Toprak Razgatlioglu. Il turco del team Yamaha Prima Pramac si issa in quarta posizione in 1:59.401 a 825 millesimi da Rins. 04.00 Si chiude la prima ora dei test di Sepang. Al comando Alex Rins in 1:58.576 con 253 millesimi su Diogo Moreira e 319 su Marco Bezzecchi. Quarto Marc Marquez a 1.007, quinto il Diggia a 1.011, sesto Joan Mir a 1.162. Settimo Franco Morbidelli a 1.234, ottavo Alex Marquez a 1.271, nono Luca Marini a 1.285, decimo Fabio Quartararo a 1.310, 11° Pecco Bagnaia a 1:394. 03.57 Enea Bastianini migliora e si porta in 13a posizione con la sua KTM del team Tech3.

