Dopo un lungo interrogatorio di padre e figlia, ieri a Campobasso si sono svolte nuove audizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di una donna di 50 anni e della sua figlia di 15 anni, entrambe decedute dopo un sospetto avvelenamento da ricina nel periodo natalizio. L'uomo, accusato di aver ucciso con la sostanza, si è presentato ai colloqui dichiarandosi tranquillo. Le indagini continuano per chiarire le cause dei decessi.

Dopo l'interrogatorio fiume di padre e figlia, ieri a Campobasso nuova tornata di audizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e di sua figlia Sara Di Vita, 15 anni, stroncate da un sospetto avvelenamento da ricina nelle ore successive a Natale. Non un'intossicazione alimentare, come si era creduto in primo momento, ma un duplice omicidio premeditato. E il responsabile, per i pm, sarebbe interno o vicino alla famiglia. Mercoledì sono stati ascoltati per 10 ore come persone informate sui fatti - per la prima volta da quando si indaga per omicidio - il padre, Gianni Di Vita, ex sindaco Pd di Pietracatella, e la figlia più grande, Alice, di 19. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccise con la ricina, il padre sotto torchio. "Ma sono tranquillo"

Il giallo di Pietracatella, Antonella e Sara sono state uccise con la ricina: cos’è la tossina e quali sono i sintomi. “Letale a bassissime dosi”Sara Di Vita di 15 anni e sua madre Antonella Di Ielsi di 50 anni erano state ricoverate il 27 dicembre scorso all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Madre e figlia uccise con la ricina, gli investigatori a caccia del veleno nella casa sotto sequestro. La svolta del caso da un capelloGli investigatori torneranno a Pietracatella nell’abitazione della famiglia Di Vita, ancora sotto sequestro da tre mesi, per cercare eventuali tracce...

Temi più discussi: Antonella e la figlia Sara uccise con la ricina, il veleno (quasi) invisibile: cosa è emerso e cosa non torna; Uccise con la ricina Fu omicidio premeditato; Campobasso, nel sangue del marito sopravvissuto nessuna traccia di ricina: il malore dopo la cena dell'antiviglia e i prossimi interrogatori; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?.

Madre e figlia uccise con la ricina a Chi l’ha visto | Chi ha commesso questo brutale duplice omicidio?Il gialle della madre e della figlia uccise con la ricina questa sera a Chi l'ha visto: ecco cosa ha scoperto il talk di Rai Tre ... ilsussidiario.net

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

L'uomo che travolse e uccise Sara Piffer di 19 anni mentre si allenava evita il carcere, ecco perché - facebook.com facebook

Almeno 303 persone sono state uccise e 1.150 ferite negli attacchi aerei israeliani in tutto il Libano nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dal ministero della salute libanese. Le squadre di emergenza stanno ancora cercando di recuperare i corpi sotto le x.com