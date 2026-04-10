Uccise con la ricina il padre sotto torchio Ma sono tranquillo

Da ilgiornale.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un lungo interrogatorio di padre e figlia, ieri a Campobasso si sono svolte nuove audizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di una donna di 50 anni e della sua figlia di 15 anni, entrambe decedute dopo un sospetto avvelenamento da ricina nel periodo natalizio. L'uomo, accusato di aver ucciso con la sostanza, si è presentato ai colloqui dichiarandosi tranquillo. Le indagini continuano per chiarire le cause dei decessi.

Dopo l'interrogatorio fiume di padre e figlia, ieri a Campobasso nuova tornata di audizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e di sua figlia Sara Di Vita, 15 anni, stroncate da un sospetto avvelenamento da ricina nelle ore successive a Natale. Non un'intossicazione alimentare, come si era creduto in primo momento, ma un duplice omicidio premeditato. E il responsabile, per i pm, sarebbe interno o vicino alla famiglia. Mercoledì sono stati ascoltati per 10 ore come persone informate sui fatti - per la prima volta da quando si indaga per omicidio - il padre, Gianni Di Vita, ex sindaco Pd di Pietracatella, e la figlia più grande, Alice, di 19. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

uccise con la ricina il padre sotto torchio ma sono tranquillo
© Ilgiornale.it - Uccise con la ricina, il padre sotto torchio. "Ma sono tranquillo"

Il giallo di Pietracatella, Antonella e Sara sono state uccise con la ricina: cos’è la tossina e quali sono i sintomi. “Letale a bassissime dosi”Sara Di Vita di 15 anni e sua madre Antonella Di Ielsi di 50 anni erano state ricoverate il 27 dicembre scorso all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Madre e figlia uccise con la ricina, gli investigatori a caccia del veleno nella casa sotto sequestro. La svolta del caso da un capelloGli investigatori torneranno a Pietracatella nell’abitazione della famiglia Di Vita, ancora sotto sequestro da tre mesi, per cercare eventuali tracce...

Temi più discussi: Antonella e la figlia Sara uccise con la ricina, il veleno (quasi) invisibile: cosa è emerso e cosa non torna; Uccise con la ricina Fu omicidio premeditato; Campobasso, nel sangue del marito sopravvissuto nessuna traccia di ricina: il malore dopo la cena dell'antiviglia e i prossimi interrogatori; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?.

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