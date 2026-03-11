Chi è Tiago Schietti il nuovo amore di Alessia Marcuzzi

Tiago Schietti è l’imprenditore che recentemente ha attirato l’attenzione per aver frequentato Alessia Marcuzzi. La conduttrice sembra aver ritrovato serenità grazie a questa conoscenza, che ha attirato l’interesse dei media. La relazione tra i due ha fatto parlare di sé, evidenziando un cambiamento nella sfera privata della showgirl. La loro frequentazione è diventata oggetto di discussione pubblica.

Si chiama Tiago Schietti l’uomo che è riuscito a regalare di nuovo il sorriso ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti da qualche tempo starebbe frequentando l’imprenditore e avrebbe ritrovato la felicità. Chi è Tiago Schietti. Manager di successo, affascinante e particolarmente riservato, Tiago Schietti sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore di Alessia Marcuzzi. 40 anni, è originario di San Paolo, in Brasile, e lavora come Direttore Esecutivo nella società Supernova Capital Gestão de Recursos dove si occupa di gestire gli investimenti. In Brasile, Tiago è famoso soprattutto per essere stato sposato con Kika Laffranchi, atleta ed ereditiera da cui ha avuto nel 2023 il figlio Giuseppe. 🔗 Leggi su Dilei.it

