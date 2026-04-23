Alessia Marcuzzi ha pubblicato la prima immagine insieme a Tiago Schietti, imprenditore brasiliano con cui si trova da alcuni mesi. La foto mostra la coppia in un momento condiviso, senza ulteriori dettagli sul loro rapporto. La presentazione pubblica della coppia segna il primo momento ufficiale di questa relazione. La notizia è stata diffusa dal sito Il Difforme.

Sono una coppia da qualche mese, adesso Alessia Marcuzzi ha postato la prima foto con Tiago Schietti, imprenditore brasiliano che è tornato a farle battere il cuore Alessia Marcuzzi e Tiago Schiettisi frequentano ormai da circa due mesi. La coppia è stata paparazzata per laprima volta a marzo a Veneziae adesso la conduttrice ha condiviso il primo scatto romantico con lui, confermando la relazione. Infatti, in questi giorni, i due sono in Brasile, nel Paese d’origine dell’uomo classe 1986. Tiago Schiettiè, infatti, un imprenditore brasiliano che opera nel settore immobiliare, in particolare ricopre il ruolo diDirettore Esecutivo presso Supernova Capital Gestão de Recursos.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessia Marcuzzi: la prima foto con Tiago

ALESSIA MARCUCCI INNAMORATA A VENEZIA: LE FOTO ESCLUSIVE CON L'UOMO MISTERIOSO! #AMORE #VENEZIA

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Alessia Marcuzzi ha ufficializzato la storia d'amore con Tiago Schietti. - facebook.com facebook

Alessia Marcuzzi pubblica la prima foto di coppia #alessiamarcuzzi x.com