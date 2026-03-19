Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sono stati fotografati mentre si scambiano un bacio a Venezia, confermando il loro flirt. La coppia, insieme da circa due mesi, ha trascorso alcuni giorni di relax nella città lagunare. Le immagini sono state scattate durante una visita in coppia, senza che siano stati rilasciate commenti ufficiali da parte loro.

A pochi giorni dai primi indizi, la conferma è arrivata: Alessia Marcuzzi non è più single. La conduttrice, separata dal marito Paolo Calabresi Marconi dal 2022, ha ritrovato la serenità di coppia al fianco dell'imprenditore italo-brasiliano Tiago Schietti. A fugare gli ultimi dubbi rimasti sono gli scatti di un bacio tra Alessia e Tiago, immortalati dai paparazzi durante un romantico soggiorno a Venezia. Nonostante i tentativi di Alessia, sempre molto gelosa della propria vita privata, di tenersi lontana dal gossip e vivere in modo privato questa nuova storia d'amore, i paparazzi hanno sorpreso la coppia durante una vacanza a Venezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alessia Marcuzzi, la foto del bacio a Venezia conferma il flirt con Tiago Schietti

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