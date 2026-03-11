Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato | è Tiago Schietti imprenditore brasiliano ed ex di un'ereditiera

Alessia Marcuzzi è stata fotografata mentre si scambia baci e tenerezze con Tiago Schietti, imprenditore brasiliano. La conduttrice, nota per il suo lavoro in televisione, ha recentemente ritrovato l’amore dopo anni di silenzio sulla sua vita sentimentale. Tiago Schietti è ex di un’ereditiera e non era noto al pubblico prima di questa relazione.

Dopo anni lontana dai gossip sulla sua vita sentimentale, Alessia Marcuzzi ha ritrovato l'amore: la conduttrice è stata paparazzata mentre si scambia baci e tenerezze con Tiago Schietti. Lontano dal mondo dello spettacolo, è un imprenditore brasiliano, in passato sposato con una ricca ereditiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessia Marcuzzi innamorata a Venezia: il weekend romantico con Tiago Schietti

Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato giovanissimo e ricco, all'estero è molto famoso: ecco chi è (FOTO)

