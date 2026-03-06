Cotronei rissa tra dipendenti che bevevano alcol durante il turno di lavoro | sospesi due ristoranti

A Cotronei, due ristoranti sono stati sospesi per 15 giorni dopo aver scoperto sfruttamento dei lavoratori, violenza tra dipendenti e problemi igienici. Durante le ispezioni sono stati riscontrati comportamenti inappropriati e pratiche irregolari. In un caso, si è verificata una rissa tra dipendenti che avevano consumato alcol durante il turno di lavoro.

Due ristoranti sono stati sospesi per 15 giorni a Cotronei, in provincia di Crotone, dopo che i Carabinieri hanno documentato gravi condotte illecite e situazioni di sfruttamento lavorativo e violenza tra dipendenti. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore della Provincia di Crotone su proposta dei militari, per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Provvedimenti emessi dal Questore su proposta dei Carabinieri Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha firmato due provvedimenti di sospensione, ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, nei confronti di due ristoranti situati nel Comune di Cotronei.