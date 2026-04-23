Lunedì, il tennista spagnolo, attualmente numero 2 del ranking ATP, ha commentato pubblicamente la fine della collaborazione con il suo ex allenatore. Durante un podcast ufficiale dell'ATP di Madrid, ha detto di sentirsi ora più libero di esprimersi e di affrontare le partite con maggiore tranquillità, sottolineando che in passato aveva subito troppa pressione e che ora si concentra principalmente sul piacere di giocare.

Non cita mai direttamente il suo ex allenatore Juan Carlos Ferrero, ma le parole di Carlos Alcaraz sembrano avere un indirizzo preciso. "Ora ho voce in capitolo, posso esprimere la mia opinione, prendere decisioni e comunicare di cosa ho bisogno. Adesso dico io quando devo fermarmi o quando è il momento di allenarmi". Così il numero due del mondo ha parlato del cambio di allenatore al podcast ufficiale del Madrid Open, torneo dove il murciano non può essere presente per via dell’infortunio al polso che rischia di compromettere per intero la sua stagione sul rosso. Rilassato e sorridente come sempre e nonostante tutto, Alcaraz ha parlato...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz sull'addio a Ferrero: "Ora ho voce in capitolo, in passato la pressione ha preso il sopravvento"

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