Il tennista spagnolo, reduce da una separazione dal suo allenatore, ha dichiarato di voler raggiungere un nuovo obiettivo entro il 2026, specificando che non si tratta di diventare numero uno del mondo. Attualmente, è alle prese con un infortunio al polso che lo ha portato a ritirarsi dal torneo ATP 500 di Barcellona prima degli ottavi di finale e a rinunciare al Masters 1000 di Madrid. La sua condizione fisica rimane sotto osservazione.

Carlos Alcaraz è alle prese con un infortunio al polso, che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo ATP 500 di Barcellona prima degli ottavi di finale e che lo ha obbligato a rinunciare al Masters 1000 di Madrid. Il problema fisico sembra essere più grave del previsto, tanto da mettere in forte dubbio la sua presenza agli Internazionali d’Italia e anche al Roland Garros, secondo Slam della stagione di cui l’attuale numero 2 del mondo è il campione in carica. Il fuoriclasse spagnolo, che ha perso lo status di numero 1 del ranking ATP perdendo la finale del Masters 1000 di Montecarlo contro il nostro Jannik Sinner, sta attraversando un momento non semplice dal punto di vista agonistico e la criticità al polso lo obbligherà a un recupero non semplice se vorrà essere protagonista sulla terra rosa di Parigi e nella seconda parte di stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz svela un obiettivo per il 2026 e non è il numero 1… Dopo la separazione da Ferrero: “Ora ho voce in squadra”

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