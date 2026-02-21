Referendum giustizia il 24 febbraio Elly Schlein a Latina

Il 24 febbraio, Elly Schlein partecipa a un evento a Latina dedicato al referendum sulla giustizia. La leader del Partito Democratico si confronta con cittadini e attivisti, portando la sua posizione sui temi caldi del voto. L’incontro si svolge in una piazza affollata, dove vengono discussi i cambiamenti proposti e le possibili ripercussioni sulla vita quotidiana. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Entrano nel vivo anche a Latina le iniziative in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, fissato per il 22 e 23 marzo. Martedì 24 marzo nel capoluogo pontino, presso il teatro Moderno in via Sisto V, alle ore 17, arriverà la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, per sostenere le ragioni del No ai referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. L'incontro vedrà la partecipazione anche di Gianrico Carofiglio, scrittore, già magistrato, e senatore del Pd, voce autorevole nel dibattito pubblico sui temi della giustizia e dei diritti. "Ringraziamo la segretaria Schlein per la sua presenza e per l'attenzione che continua a dimostrare verso la nostra comunità provinciale» dichiara il segretario provinciale del Pd, Omar Sarubbo.