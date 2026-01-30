Il futuro della Formula 1 | nuove gare sprint al centro del campionato 2026

La Formula 1 ha annunciato il calendario ufficiale per il 2026, con sei gare sprint in programma. La novità riguarda la distribuzione geografica delle prove, che sarà diversa rispetto agli anni passati, ma il formato delle sprint rimane lo stesso. Le squadre e i piloti si preparano a una stagione più dinamica e spettacolare, con più opportunità di cambiare le sorti del campionato in breve tempo.

La Formula 1 ha ufficializzato il calendario delle sei gare sprint per il campionato 2026, confermando il format già sperimentato negli ultimi anni ma con una rinnovata distribuzione geografica. Le gare sprint, che si svolgeranno nei weekend delle principali gare del mondiale, si terranno in sei diverse location, con il primo appuntamento in programma dal 13 al 15 marzo in Cina. L’evento si colloca all’inizio del calendario, segnando un ulteriore passo verso la globalizzazione del campionato, con un’attenzione crescente verso i mercati asiatici. Il secondo appuntamento è previsto a Miami, tra il 1 e il 3 maggio, con un ritorno in America che sancisce la continuità del circuito americano nel programma F1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

