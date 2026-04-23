Il Napoli sta seguendo con attenzione la situazione di Kerim Alajbegovi?, di cui si parla molto nel mercato attuale. Tuttavia, al momento, la Roma sembra aver preso un vantaggio nella trattativa, lasciando il club partenopeo indietro rispetto alla concorrenza. La trattativa tra le parti coinvolge diversi aspetti, ma ancora non ci sono sviluppi definitivi. La situazione rimane in evoluzione, con entrambe le squadre che monitorano attentamente l’andamento.

Kerim Alajbegovi? è uno degli obiettivi di mercato del Napoli, ma la Roma è al momento in vantaggio sugli azzurri nella corsa al bosniaco. Un motivo ben preciso orienterebbe la scelta del giocatore verso la capitale, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport. Alajbegovi? e la Roma: il campo come criterio decisivo. La differenza sostanziale tra le proposte non risiede nella solidità dei club interessati, ma nella concretezza del progetto tattico. A Roma gioca, altrove aspetta: questa valutazione guida sia le scelte della famiglia Alajbegovi? sia i consigli di Pjani?, che ha orientato il giovane talento verso i giallorossi. Il centrocampista bosniaco non intende attendere il suo turno in panchina.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Alajbegovic, Napoli in piena corsa ma la Roma è in vantaggio: ecco perché

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