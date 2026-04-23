Al via progetto BF Organic | verso una produzione 100% biologica

È iniziato il progetto BF Organic, che punta a una produzione completamente biologica. Il Presidente Esecutivo di BF SpA ha visitato oggi Milling Hub, confermando l’avvio delle attività legate a questa iniziativa. L’obiettivo è trasformare le pratiche di produzione in modo da ottenere un prodotto finale 100% biologico, rispettando le normative di settore e coinvolgendo i vari attori della filiera.

Il Presidente Esecutivo di BF SpA, Federico Vecchioni – in visita oggi presso Milling Hub, l’innovativa piattaforma molitoria che permette la completa tracciabilità del prodotto, sviluppata nel polo industriale di Cremona da BF insieme al suo partner storico Ocrim, tra i più grandi produttori di mulini su scala globale – durante la visita del sito e dei nuovi stabilimenti ha dichiarato: “L’evoluzione dei mercati, oggi caratterizzati da una forte volatilità, evidenzia con chiarezza il valore strategico del controllo degli asset produttivi come fattore competitivo distintivo. In questo contesto, assumono un ruolo sempre più centrale anche le aspettative dei consumatori in termini di salubrità e qualità degli alimenti, così come la necessità, non più rinviabile, di proteggere le risorse naturali per il futuro del pianeta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al via progetto BF Organic: verso una produzione 100% biologica Notizie correlate ?Il miele viterbese "scotta": produzione giù del 40% e prezzi verso i 25 euro al chiloComprare un vasetto di miele a Viterbo sta diventando un'impresa per le tasche dei cittadini. Offerta da 666 milioni per BF: Arum e Dompé puntano al controlloArum e Dompé Holdings hanno messo sul tavolo una proposta per l’acquisto di tutte le azioni ordinarie di BF, con un’offerta fissata a 5 euro per...