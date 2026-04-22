Offerta da 666 milioni per BF | Arum e Dompé puntano al controllo

Arum e Dompé Holdings hanno presentato un'offerta da 666 milioni di euro per acquistare tutte le azioni ordinarie di BF, proponendo 5 euro per ogni azione. La proposta mira a ottenere il controllo della società e riguarda l'intera quota di proprietà. La proposta è stata comunicata ufficialmente alle autorità di regolamentazione e agli azionisti di BF. La decisione finale spetta ora agli azionisti e alle autorità competenti.

Arum e Dompé Holdings hanno messo sul tavolo una proposta per l’acquisto di tutte le azioni ordinarie di BF, con un’offerta fissata a 5 euro per titolo. L’operazione mira a consolidare la leadership dei due gruppi, che già detengono quote rilevanti nella società, puntando a una gestione più stabile e orientata alla crescita internazionale. Il piano finanziario presentato dai due offerenti prevede un impegno economico massimo di 666,2 milioni di euro per acquisire fino a 133 milioni 242 mila azioni. Questa manovra si concentra sul 50,878% del capitale sociale, escludendo quindi le partecipazioni già in possesso di Vecchioni, attraverso Arum con il suo 24,14%, e di Dompé, che controlla il 24,97%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Offerta da 666 milioni per BF: Arum e Dompé puntano al controllo Notizie correlate Leggi anche: Bf: al via Opa promossa da Arum e Dompè, offerti 5 euro ad azione Leggi anche: Vecchioni - Dompé opa su azioni BF. La società resta quotata Altri aggiornamenti Temi più discussi: BF, Vecchioni e Dompé lanciano Opa da 666 milioni; OPA su B.F., Arum e Dompé lanciano l’offerta a 5 euro per azione; Vecchioni e Dompé vogliono tutta BF - EFA News; BF, Vecchioni stringe la presa. ***Bf: Vecchioni e Dompe' lanciano Opa sul 50,8% a 5 euro, offerta da 666 mlnPremio del 13,8%. Operazione volontaria, no delisting (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Arum e Dompe' Holdings lanciano insieme ... ilsole24ore.com BF, Vecchioni e Dompé lanciano Opa da 666 milioniL’obiettivo dei soci non è il delisting ma cristallizzare la governance per dare ulteriore spinta alla crescita ... ilsole24ore.com Andrea Vento World. . Super offerta Crociera MSC a soli 650€ a persona !! NB: Offerta a tempo, da bloccare con acconto entro 12-24 ore dalla pubblicazione di questo video sulla nostra pagina ufficiale. Pochi posti rimasti. Prenota subito con acconto , scrivimi facebook | “Qualora dovesse presentarsi un'offerta da un club della Serie A deve parlare direttamente con la #Lazio e poi con noi. Sabato contro il #Napoli ha giocato veramente benissimo ed era molto tranquillo”. • Alejandro #Camano, agente di #Gila x.com