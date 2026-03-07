?Il miele viterbese scotta | produzione giù del 40% e prezzi verso i 25 euro al chilo

A Viterbo, la produzione di miele locale è diminuita del 40%, portando a una riduzione dell'offerta nei mercati e nelle botteghe del centro. I prezzi salgono e si aggirano intorno ai 25 euro al chilo, rendendo difficile l'acquisto ai cittadini. La scarsità del prodotto contribuisce a un aumento dei costi e a una maggiore difficoltà nel reperire il miele viterbese.

Comprare un vasetto di miele a Viterbo sta diventando un'impresa per le tasche dei cittadini. Tra i banchi dei mercati rionali e le botteghe del centro i rincari non danno tregua e il prodotto locale scarseggia sempre di più. Le famiglie che erano abituate a consumare il miele della Tuscia a colazione si trovano davanti a scaffali mezzi vuoti o a listini che sono schizzati verso l'alto. La colpa è di un clima impazzito che ha messo in ginocchio gli apicoltori del territorio, rendendo ogni chilo di miele una rarità che si paga a caro prezzo.?I numeri che emergono dai mercati locali e dalle rilevazioni Ismea fotografano una situazione di forte pressione sui prezzi per il consumatore finale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Carburanti: benzina a 2,55 euro al litro (Tremiti) e in alcuni distributori pugliesi gasolio verso i due euro e mezzo ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del made in ItalyAl link di seguito l’elenco dei prezzi comunicati dai distributori al ministero delle Imprese e del made in Italy: https:carburanti.

