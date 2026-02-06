Mistero Buffo Matthias Martelli e l’omaggio a Fo

Questa sera alle 21,15 il teatro di Bucine apre le porte per la stagione 2026. Matthias Martelli porta in scena Mistero Buffo, un omaggio a Dario Fo nel suo centenario. Lo spettacolo è diretto da Eugenio Allegri, che ormai non c’è più. La serata promette di essere un’interpretazione intensa e coinvolgente di uno dei testi più celebri del premio Nobel.

Prosegue questa sera alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine. Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero Buffo, diretto dal compianto Eugenio Allegri. La maestria di Matthias Martelli, un solo attore in scena, tra lazzi, poesia e satira sociale, per un capolavoro che ha superato le 200 repliche in Italia e all’estero. In scena il testo più famoso di Dario Fo, uno spettacolo che ha consegnato il nome dell’artista alla storia, così come recita la motivazione del Premio Nobel attribuitogli nel 1997: "A Dario Fo. che nella tradizione dei giullari medievali fustiga il potere e riabilita la dignità degli umiliati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Dario Fo

Sestri Levante ospitò il 1° ottobre 1969, al cinema teatro Ariston, la prima assoluta di 'Mistero buffo' facebook

