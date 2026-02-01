Il teatro di Bucine si prepara a festeggiare il centenario di Dario Fo con uno spettacolo di Matthias Martelli. L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio alle 21,15, quando sul palco andrà in scena Mistero Buffo. La stagione teatrale 2026 continua a proporre eventi importanti, e questa serata si annuncia tra le più attese.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Prosegue venerdì 6 febbraio alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine. , diretto dal compianto Eugenio Allegri. La maestria di Matthias Martelli, un solo attore in scena, tra lazzi, poesia e satira sociale, per un capolavoro che ha superato le 200 repliche in Italia e all’estero. In scena il testo più famoso di Dario Fo, uno spettacolo che ha consegnato il nome dell’artista alla storia, così come recita la motivazione del Premio Nobel attribuitogli nel 1997: «A Dario Fo. che nella tradizione dei giullari medievali fustiga il potere e riabilita la dignità degli umiliati». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanation.it - Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero Buffo

