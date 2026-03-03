Primavera d’arte nei Campi Flegrei Arte musica e cultura a Quarto il 7 e 8 marzo

Il 7 e 8 marzo, nei locali di L’Arcadia Restaurant a Quarto, si svolgerà l’evento “Primavera d’arte nei Campi Flegrei”. La manifestazione prevede spettacoli di musica, esposizioni artistiche e altre attività culturali. Organizzato negli spazi di via Vicinale Bosco, l’evento riunisce artisti e pubblico in un appuntamento dedicato alla creatività e alla tradizione locale.

Negli spazi eleganti de L'Arcadia Restaurant (Via Vicinale Bosco, 29 – Quarto), prenderà vita "Primavera d'Arte nei Campi Flegrei", un evento culturale che celebra l'incontro tra artisti e territorio. Promossa dall'Associazione Culturale "Anteas Amici dei Campi Flegrei APS", in collaborazione con "Arte nei Campi Flegrei", e con il contributo del Director Michele Orlando, la manifestazione presentata dalla giornalista Lucia Falanga, sarà un viaggio tra pittura, letteratura, fotografia, artigianato, ceramica e cake design. Per due giorni, dalle 11.00 alle 15.