Una domenica dedicata all’olio extravergine

Domenica sarà una giornata tutta dedicata all’olio extravergine. Le strade si riempiranno di eventi, tra degustazioni e racconti sulla storia di questo prodotto. Gli appassionati potranno assaggiare varie qualità e scoprire di più su come si produce. Una occasione per conoscere meglio l’oro giallo del territorio.

E’ in arrivo una giornata dedicata interamente all’ "oro giallo" del territorio tra storia e degustazioni. L’evento, organizzato dai vertici nazionali e i coordinatori locali dell’associazione " Città dell’olio ", si svolgerà domenica 11 febbraio a Levanto, unico comune nella provincia spezzina che al momento aderisce al sodalizio nazionale che riunisce realtà che operano in territori nei quali si producono oli rientranti in una Denominazione di Origine. A fare gli onori di casa, insieme al sindaco Luca Del Bello (nella foto), il consigliere comunale e coordinatore provinciale spezzino Lorenzo Perrone, che accoglierà il presidente nazionale Michele Sonnessa e il direttore generale di "Città dell’olio" Antonio Balenzano, il coordinatore regionale ligure e sindaco di Andora, Mauro Demichelis e altri ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una domenica dedicata all’olio extravergine Approfondimenti su Olio Extraverso Prim.Olio: l’olio extravergine d’oliva protagonista nella rassegna a Bagno a Ripoli Olio di semi fatto passare per olio d'oliva extravergine: denunciato commerciante Le autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Olivagando 2025: IV edizione dedicata all'olivo e dell’olio extravergine di oliva a Magione 1️⃣ La prima domenica del mese è dedicata alla cultura con la Festa dei Musei, l’iniziativa dei Musei di Maremma che invita il pubblico a riscoprire il patrimonio culturale e naturale del territorio con l’ingresso e le attività gratuite in tutti i musei aderenti alla ret - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.