Olivum Bardolino la festa dedicata all’Extravergine di Oliva

A Bardolino si avvicina una manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva Garda Dop. L’evento, intitolato Olivum Bardolino, si propone di valorizzare questa eccellenza locale attraverso iniziative che coinvolgeranno produttori e visitatori. La festa rappresenta un’occasione per scoprire e apprezzare le caratteristiche di un prodotto che fa parte della tradizione enogastronomica della zona. Le date e il programma dettagliato saranno comunicati a breve.

Bardolino rilancia la sua vocazione enogastronomica e si prepara ad accendere i riflettori su una delle eccellenze più autentiche del territorio: l’olio extravergine di oliva Garda Dop. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 torna “Olivum Bardolino – La Festa dell’Olio”, la manifestazione giunta.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Dai semi di lino all’extravergine d’oliva Miglior olio extravergine di oliva siciliano: cultivar e qualità CaphisoL’olio extravergine di oliva siciliano rappresenta oggi uno standard di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bardolino celebra l'eccellenza dell'olio: al via Olivum, la festa dedicata all'Extravergine di Oliva; BARDOLINO CELEBRA L’ORO DEL GARDA: TORNA OLIVUM, LA FESTA DELL’OLIO DOP; Bardolino celebra Olivum 2026, la festa dell’olio Garda Dop dal 24 al 26 aprile; Bardolino accende i riflettori sull’oro del Garda. Olivum Bardolino, la festa dedicata all’Extravergine di OlivaBardolino rilancia la sua vocazione enogastronomica e si prepara ad accendere i riflettori su una delle eccellenze più autentiche del territorio: l’olio extravergine di oliva Garda Dop. Da venerdì 24 ... veronasera.it Olivum: Bardolino (VR) celebra l’Olio extravergine Dop facebook