Al Verdi l' Operaballet Maribor con due capolavori | Stabat Mater e Carmina Burana

Al teatro Verdi si è tenuto un spettacolo dell’Operaballet di Maribor che ha portato in scena due celebri lavori: lo Stabat Mater e Carmina Burana. La performance ha coinvolto il pubblico con coreografie che uniscono elementi sacri e profani, creando un senso di collettività attraverso la danza. L’evento ha presentato una narrazione artistica che attraversa emozioni intense, unendo musica e movimento in un’esperienza condivisa.

C’è una linea sottile, vibrante, che attraversa il dolore e la gioia, il sacro e il profano, il cielo e la terra: è la linea della danza quando diventa visione e rito collettivo. Atteso venerdì 24 aprile (ore 20.30) al Teatro Verdi di Pordenone ultimo appuntamento della programmazione danza, un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Carmina Burana al TeatrodanteCampi Bisenzio, 4 marzo 2026 – Dopo il tutto esaurito estivo nella suggestiva cornice della Villa Medicea di Artimino, Omega ripropone Carmina Burana... Bolero Carmina Burana al Festival di Majano. Sabato 25 luglioNell’anno del 50° anniversario del devastante terremoto del Friuli, Majano, fra i comuni più colpiti dal sisma, dedica il concerto di apertura della...